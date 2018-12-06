Чиновники администрации Якутска проведут благотворительные акции вместо корпоративов

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Заместители главы Якутска и сотрудники структурных подразделений окружной администрации проведут благотворительные акции в социальных учреждениях города вместо новогоднего корпоративного вечера. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все заместители мэра Якутска - Михаил Воробьев, Василий Гоголев, Павел Кириллин, Наталья Степанова и первый заместитель Владимир Федоров - получили письма <...>. В каждом конверте указано название одного из учреждений социальной сферы города: школы-интернаты, дома престарелых и инвалидов и другие", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что, согласно условиям, каждый заместитель мэра, вместе с подведомственными структурами и предприятиями, организует собственными силами и проводит "хорошее предновогоднее мероприятие в социальном учреждении".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, в начале ноября глава города Сардана Авксентьева приняла решение отменить "глобальный" новогодний корпоратив для сотрудников мэрии Якутска в Государственном театре оперы и балета за счет средств муниципального бюджета, таким образом сэкономив около 1 млн. рублей.