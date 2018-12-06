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Комитет Думы поддержал законопроект об усилении противопожарных мер

Документ был внесен в Госдуму после трагедии в Кемерове

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об усилении противопожарных мер, внесенный после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

В частности, предусматривается "обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности".

Кроме того, предлагается обязать федеральный пожарный надзор "рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов", а также "проводить в организациях, выполняющих проектные работы, выборочные проверки в части соответствия разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации требованиям пожарной безопасности", следует из законопроекта.

Планируется, что периодичность плановых проверок объектов будет определять правительство в зависимости от того, к какому классу пожарной опасности они относятся, на местах соответствие строительных работ нормам будут контролировать муниципалитеты. Также им поручается проводить мероприятия по профилактике пожаров. Помимо этого, законопроект обязывает Госпожнадзор проводить с участием уполномоченных органов регионов мониторинг пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Это предполагает в том числе "сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений за состоянием пожарной безопасности таких объектов", а также оценку и прогнозирование изменений состояния их пожарной безопасности.

Комитет предложил Совету Думы вынести законопроект на первое чтение 13 декабря.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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