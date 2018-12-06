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Власти Якутска предоставят более 120 квартир для сирот до конца 2018 года

На реализацию программ по предоставлению квартир детям-сиротам выделено свыше 429 млн рублей

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска до конца года планируют сдать в эксплуатацию 121 квартиру для детей, оставшихся без родителей. С начала года свое жилье уже получили 139 сирот, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Якутске продолжается реализация мер, направленных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным отдела опеки и попечительства окружной администрации, с 1 января 2018 года жильем обеспечены 139 человек. Всего в этом году планируется заселить в новые квартиры не менее 260 детей-сирот", - сказал представитель пресс-службы.

Новые квартиры предоставляются в рамках муниципальной подпрограммы "Приобретение или строительство жилья для детей сирот на 2013-2017 годы" и муниципальной программы "Обеспечение жильем населения городского округа "город Якутск на 2018-2022 годы". В этом году на эти цели выделено свыше 429 млн рублей.

Жилье отвечает всем санитарно-техническим требованиям, в каждой квартире проведена чистовая отделка, установлено санитарно-техническое оборудование, электроплиты и приборы учета", - цитирует пресс-служба слова главного специалиста по имущественным вопросам отдела опеки и попечительства региона Розалии Акимовой.

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