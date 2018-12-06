"ВКонтакте" в 2018 году заблокировала почти 8 млн единиц небезопасного контента для детей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" с января по ноябрь 2018 года заблокировала 7,9 млн единиц контента, который был связан с пропагандой самоубийств или нанесения увечий, среди них 11,3 тыс. страниц сообществ и 1,8 млн учетных записей, которые распространяли подобные материалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Социальная сеть также удалила около 300 тыс. единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. В частности, были заблокированы около 8,6 тыс. профилей и свыше 500 сообществ, отметили в пресс-службе.

В рамках усилий по борьбе с небезопасным контентом "ВКонтакте" запустила раздел "Центр безопасности", где пользователи социальной сети, в том числе дети, могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией, а также ознакомиться с советами по борьбе с пропагандой насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации.

"В современном мире знание способов безопасного пользования интернетом не менее важно, чем, к примеру, правил дорожного движения. Детям одинаково важно знать, что даже на пешеходном переходе лучше смотреть по сторонам, что стоит с большой осторожностью общаться с незнакомыми людьми, что нельзя обижать других детей, независимо от их возраста или пола, и что "ВКонтакте" есть настройки конфиденциальности, которые позволяют делиться контентом только с теми, с кем нужно", - подчеркнули в пресс-службе соцсети.