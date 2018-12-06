Путин поручил кабмину и РАН разработать учебник по государственной национальной политике

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнацотношениям поручил Российской академии наук разработать специальный учебник по государственной национальной политике.
"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев. Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 августа 2019 года.
Кроме того, Российским железным дорогам и Институту российской истории РАН при участии ассоциации "Российское историческое общество" Путин поручил принять меры, направленные на реализацию историко-просветительских проектов на объектах железнодорожного транспорта.
Среди других поручений в этой сфере - разработка до конца года плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики, корректировка госпрограммы по реализации нацполитики с внесением в нее изменений, предусматривающих оказание на конкурсной основе финансовой поддержки национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям.
Правительство должно будет рассмотреть возможность создания центра пространственного анализа на базе Совета по изучению производительных сил Минэконразвития, а при реализации стратегии пространственного развития - учитывать необходимость сохранения этнокультурных особенностей, историко-культурного и природного наследия народов России.