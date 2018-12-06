Смертность от отравления алкоголем в Кировской области снизилась за год на 18,5%

КИРОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Смертность от отравления алкоголем в Кировской области за год уменьшилась на 18,5% за счет ограничения розничной продажи алкогольных напитков, пропаганды здорового образа жизни и развития системы оказания наркологической помощи, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.
Согласно опубликованному 26 ноября проекту "Трезвая Россия" "Национальному рейтингу трезвости субъектов РФ", Кировская область входит в десятку самых пьющих регионов. Между тем, по данным регионального Минздрава, смертность от отравлений алкоголем в регионе снижается.
"В настоящее время в Кировской области наблюдается улучшение показателей смертности от отравлений алкоголем. По итогам девяти месяцев 2018 года показатель случайного отравления алкоголем с летальным исходом составил 13,2 на 100 тыс. населения, что ниже на 18,5% по итогам аналогичного периода 2017 года (9 месяцев 2017 года - 16,2). С 2012 года данный показатель снизился в 2,3 раза", - сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.
По данным ведомства, в регионе также снижается первичная заболеваемость в связи с употреблением алкоголя.
Улучшения ситуации в области добились за счет комплекса мер, среди которых ограничение розничной продажи алкоголя, развитие системы оказания наркологической помощи населению, пропаганда здорового образа жизни, уточнили в Минздраве. По данным ведомства, в прошлом году специалисты медорганизаций провели порядка 2 тыс. профилактических мероприятий - это тренинги, лекции, акции, родительские собрания.
"Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ" реализует проект "Трезвая Россия". При составлении рейтинга авторы используют открытые данные пяти ведомств и шесть социальных критериев, включая смертность от алкоголя и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения или в сфере оборота алкогольной продукции. В пятерку лидеров в рейтинг трезвости в этом году вошли Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Самым пьющим субъектом страны стала Чукотка, далее следуют Магаданская область и Ненецкий автономный округ, Сахалин и Республика Коми.