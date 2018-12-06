Пермских охотников наградили во второй раз за спасение детей

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Охотников из Пермского края, спасших заблудившихся в лесу детей и получивших в подарок за это маникюрные наборы, наградили второй раз. Министр социального развития Прикамья Павел Фокин вручил мужчинам путевки в санаторий "Ключи", сообщает пресс-служба минсоцразвития края.

"Сегодня, накануне празднования Дня героев, в министерстве социального развития Пермского края поздравили Геннадия Ивановича Шадрина и его однофамильца и друга Геннадия Александровича Шадрина. Во время чаепития, в неформальной обстановке, как и планировалось, охотникам вручили путевки в санаторий "Ключи", - сообщили в министерстве.

По словам Фокина, с охотниками он поговорил также о дальнейшем взаимодействии, поскольку "опыт и квалификация лишними не бывают". "Договорились не только о сотрудничестве с нашими волонтерами. Выяснилось, что Геннадию Александровичу необходима помощь в жизнеустройстве. Поможем с трудоустройством, с переобучением, с восстановлением и оформлением документов", - добавил министр.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что за спасение заблудившихся в лесу детей охотники получили в качестве вознаграждения "наборы для маникюра, матрешек, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта".

25 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району обратилась женщина с заявлением об исчезновении 13-летнего сына. Со слов женщины, она с ребенком и мужем находилась на бывшей базе, недалеко от деревни Бабичево. В их компании был еще один ребенок - мальчик 10 лет. Утром подростки ушли гулять и исчезли.

Сначала родители самостоятельно разыскивали детей, но их попытки не увенчались успехом. В итоге для поисков детей были задействованы сотрудники полиции со служебно-розыскными собаками, МЧС и волонтеры, в том числе два охотника из деревни Чуваки Пермского района, которые и обнаружили замерзающих подростков.