{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поприветствовал участников заседания президиума Межрелигиозного совета России

Заседание проходит в четверг под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников заседания президиума Межрелигиозного совета России. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Созданный в 1998 году, совет стал авторитетной площадкой для поддержания плодотворного диалога духовных лидеров и представителей традиционных религий России по важнейшим проблемам жизни страны и общества <...> Столь большая, многогранная деятельность достойна самого глубокого уважения и поддержки. И конечно, она служит упрочению гражданского мира и согласия в стране", - говорится в сообщении.

"Уверен, что ваша встреча пройдет в плодотворном, созидательном ключе, а высказанные предложения и рекомендации воплотятся в реальные дела и начинания", - добавил Путин.

Заседание президиума Межрелигиозного совета проходит в четверг под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКирилл (патриарх)
Россия и Германия проведут Год научно-образовательных партнерств
В частности, в 2018-2020 годах планируется увеличить интенсивность сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями двух стран
Читать полностью