МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников заседания президиума Межрелигиозного совета России. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Созданный в 1998 году, совет стал авторитетной площадкой для поддержания плодотворного диалога духовных лидеров и представителей традиционных религий России по важнейшим проблемам жизни страны и общества <...> Столь большая, многогранная деятельность достойна самого глубокого уважения и поддержки. И конечно, она служит упрочению гражданского мира и согласия в стране", - говорится в сообщении.
"Уверен, что ваша встреча пройдет в плодотворном, созидательном ключе, а высказанные предложения и рекомендации воплотятся в реальные дела и начинания", - добавил Путин.
Заседание президиума Межрелигиозного совета проходит в четверг под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре в Москве.