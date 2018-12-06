{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Площадка для воркаута открылась на "Грозненском море" в Чечне

На ней расположены шведская стенка, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, стойки с канатом, классический трехуровневый рукоход, пять турников, гнутые двойные брусья

ТАСС, 6 декабря. Открытие площадки для воркаута состоялось в Грозном на территории спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море". Об этом в четверг в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Грозном появилась новая воркаут-площадка. Она оборудована на территории спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море", - написал глава региона.

Площадка включает в себя, в частности, шведскую стенку, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, стойки с канатом, классический трехуровневый рукоход, пять турников, гнутые двойные брусья.

В церемонии открытия приняли участие полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, отметил Кадыров. "Благодарен Александру Матовникову и руководителю Ассоциации "Северный десант" Александру Петерману, преподнесшим молодежи этот прекрасный подарок", - заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в Грозном завершили благоустройство парка имени короля Иордании Хусейна бен Талала. В нем появилось новое освещение, пруд, сотни деревьев и кустарников и спортивные площадки, в том числе площадка для воркаута.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Россия и Германия проведут Год научно-образовательных партнерств
В частности, в 2018-2020 годах планируется увеличить интенсивность сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями двух стран
Читать полностью