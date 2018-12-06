Площадка для воркаута открылась на "Грозненском море" в Чечне

ТАСС, 6 декабря. Открытие площадки для воркаута состоялось в Грозном на территории спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море". Об этом в четверг в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Грозном появилась новая воркаут-площадка. Она оборудована на территории спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море", - написал глава региона.
Площадка включает в себя, в частности, шведскую стенку, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, стойки с канатом, классический трехуровневый рукоход, пять турников, гнутые двойные брусья.
В церемонии открытия приняли участие полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, отметил Кадыров. "Благодарен Александру Матовникову и руководителю Ассоциации "Северный десант" Александру Петерману, преподнесшим молодежи этот прекрасный подарок", - заключил глава Чечни.
Ранее сообщалось, что в Грозном завершили благоустройство парка имени короля Иордании Хусейна бен Талала. В нем появилось новое освещение, пруд, сотни деревьев и кустарников и спортивные площадки, в том числе площадка для воркаута.