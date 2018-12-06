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Путин отметил важность совершенствования национальной системы квалификаций

Президент России поприветствовал участников и гостей форума "Национальная система квалификаций России"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Ваши встречи уже в четвертый раз собирают на одной площадке представителей органов власти, профсоюзных и образовательных организаций, работодателей. В центре внимания участников - вопросы, связанные с определением и реализацией приоритетных направлений государственной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров. Подчеркну, создание и совершенствование национальной системы квалификаций имеет важное значение для формирования конкурентоспособного кадрового ресурса, повышения производительности труда, технологического обновления экономики и социальной сферы", - отметил президент.

По мнению главы государства, образовательные и профессиональные стандарты и независимая оценка квалификаций создают устойчивую связь между потребностями рынка труда и системой профессиональной подготовки, задают четкие требования к компетенции специалистов и содержанию образовательных программ. Путин добавил, что рассчитывает на конструктивные идеи и предложения участников форума, которые будут способствовать решению задач, связанных с развитием рынка труда и профессионального образования.

IV Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России" проходит 6-7 декабря в Москве. Мероприятие организовано Национальным агентством развития квалификаций и проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов России. На площадке форума планируется обсуждение новых трендов развития национальной системы квалификаций и перспектив их влияния на систему образования, путей интеграции в международные системы квалификаций, опыта внедрения независимой оценки квалификации.

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