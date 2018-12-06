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Путин отметил роль Союза сельской молодежи в реализации проектов по развитию села

Президент поздравил организацию с 10-летним юбилеем

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Общероссийскую молодежную общественную организацию "Российский союз сельской молодежи" (РССМ) с 10-летием и поприветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного юбилею. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Поступательное движение вперед, расширение сети региональных и местных отделений, активное участие в реализации востребованных инфраструктурных, социальных, просветительских, творческих, спортивных проектов позволило РССМ вырасти в крупную, авторитетную общественную организацию, внести весомый вклад в укрепление отечественного АПК, в решение таких важных задач, как поддержка фермерства, предпринимательской деятельности, помощь сельской молодежи в выборе профессии, повышение качества жизни людей", - говорится в сообщении.

Российский союз сельской молодежи был учрежден 5 декабря 2008 года. Он имеет региональные отделения в 75 субъектах Российской Федерации, местных отделений - 600. Общая численность членов организации более 60 тыс. человек, сообщается на сайте союза.

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