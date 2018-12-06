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Прекращено уголовное дело в отношении экс-мэра Ялты Ростенко

Его обвиняли в превышении должностных полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил в четверг ТАСС его адвокат Юрий Авдеев.

"Уголовное дело в отношение Андрея Олеговича Ростенко прекращено по постановлению следствия в связи с отсутствием состава преступления. Постановление было вынесено 16 ноября. Мой подзащитный на свободе", - сказал Авдеев.

Ранее сообщалось, что Ростенко был задержан в Москве 22 мая, на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля. Бывший мэр Ялты обвинялся в превышении должностных полномочий. Ряд СМИ сообщал, что его задержание было связано с выделением земли под строительство.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что Ростенко не нанес ущерба республике по эпизоду с земельным участком, который ему вменяет следствие.

Ростенко возглавлял администрацию Ялты с ноября 2014 года по июль 2017 года.

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