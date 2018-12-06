Россия и Германия проведут Год научно-образовательных партнерств

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Германия проведут в 2018-2020 годах Год научно-образовательных партнерств для укрепления сотрудничества между исследователями двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса, принятом по итогам встречи на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане. Текст заявления размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Мы, министр иностранных дел РФ и федеральный министр иностранных дел ФРГ, решили взять под свой патронат российско-германский Год научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов, продолжающий традицию успешных "перекрестных" годов между нашими странами, и приглашаем высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения к участию в этом диалоге, - говорится в заявлении. - Мы связываем с новым "перекрестным" годом большие ожидания. Возникающие в его рамках контакты и связи между людьми из всех сфер научной и гражданской деятельности создают неоценимый задел для будущего сотрудничества между россиянами и немцами".
Как отмечается в документе, общее желание Москвы и Берлина заключается в том, чтобы "благодаря все большему количеству научно-образовательных партнерств и их сетевому взаимодействию повысить интенсивность сотрудничества между германскими и российскими научно-исследовательскими учреждениями, а также объем и глубину прямых контактов между россиянами и немцами и таким образом укрепить диалог и взаимопонимание между нашими обществами". "Именно в сложные с политической точки зрения времена особенно важны зримые сигналы сотрудничества", - отмечается в заявлении.
В 2017-2018 годах Россия и Германия провели 14 сентября Год региональных и муниципальных партнерств. Как отметил на церемонии его закрытия в берлине 14 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров,он помог укрепить атмосферу взаимопонимания и добрососедства между городами и регионами двух стран и способствовал продвижению их практической кооперации.