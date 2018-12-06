В Воронеже концерт группы IC3PEAK продлился 35 минут и был отменен по требованию полиции

ВОРОНЕЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Концерт электронной музыкальной группы IC3PEAK шел в воронежском бильярдном клубе "12" ровно 35 минут, после чего был остановлен по требованию полиции. Сотрудников правоохранительных органов вызвали представители регионального управления Роспотребнадзора, требуя закрыть клуб из-за якобы случившегося в среду отравления посетителя бутербродом, рассказала ТАСС представитель заведения Виктория.

"Концерт группы IC3PEAK продлился сегодня в нашем клубе ровно 35 минут, потом сотрудники Роспотребнадзора вызвали полицию и они все прекратили. Вообще к нам пришли еще до концерта, около 16 часов, но мы, несмотря ни на что, пока всем клубом писали объяснительные, все-таки начали этот концерт в 19 часов", - сказала Виктория.

Она объяснила, что представители управления Роспотребнадзора по региону хотели закрыть заведение. "Сказали, что у нас вчера в клубе кто-то отравился бутербродом, и поэтому они - без управляющего, без директора - осмотрели нашу кухню, а потом принесли заготовленную бумагу. Нам сказали закрыть площадку, но мы не закрыли, поэтому они вызвали сотрудников полиции", - добавила собеседница.

Она уточнила, что заведение в итоге не закрыли, никто не был задержан. "На концерт группы IC3PEAK пришли человек 200, а сейчас у заведения собралась толпа человек 400 - все поют песни этой группы. А сама группа уже уехала", - сказала Виктория.

По ее данным, первоначально в Воронеже концерт был запланирован в концерт-холл Station Mir, но был отменен, так как "пожарная служба в этот день прислала предписание о проверке здания". Как рассказал ТАСС администратор концерт-холл Station Mir, заведение не смогло принять группу, так как у них нет света, поэтому "отменили концерт еще за неделю".

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, сотрудники полиции в четверг вечером помогали управлению Роспотребнадзора "выполнять свою работу". "Проводил мероприятия Роспотребнадзор, а сотрудники полиции были привлечены, нас привлекли - и мы там участвовали", - сказала Куликова. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора от комментариев отказалась, сославшись на окончание рабочего дня.

О группе

IC3PEAK - электронная музыкальная группа из Москвы, ее участники - Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году и записала четыре альбома: два - на русском языке, два - на английском.

Отмены концертов группы начались 1 декабря, когда полиция задержала музыкантов в Новосибирске, а спустя несколько часов их отпустила. Концерт был отменен без указания причин. Спустя три дня сорвать концерт группы попытались и в Саратове, он начался с задержкой на час после проверки здания на наличие взрывчатых веществ.