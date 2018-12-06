Путин обновил состав рабочей группы по увековечению памяти жертв репрессий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об изменениях в составе межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Состав группы, возглавляемой председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым, пополнили, в том числе, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, замглавы Минкультуры РФ Алла Манилова, замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, исполнительный директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова, руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов, директор Санкт-Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" Ирина Флиге, замглавы Росархива Андрей Юрасов.
Концепция государственной политики на 2015-2019 годы была утверждена 15 августа 2015 года. В числе ее направлений указаны создание мемориалов в местах массовых захоронений жертв репрессий, выявление ранее неизвестных захоронений, обеспечение доступности архивных материалов, разработка образовательных программ, создание баз данных жертв репрессий и прочее.