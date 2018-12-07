Росгидромет в 2019 году представит систему гидрометеорологического обслуживания Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Росгидромет в начале 2019 года представит новую систему гидрометеорологического обслуживания Северного морского пути. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Михаил Яковенко, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".
"Росгидромет уже запустил у себя программу, которую мы в начале следующего года представим - это гидрометеорологическое обслуживание Северного морского пути. Наша задача - современное обслуживание от Мурманска для Владивостока", - сказал он.
Как Яковенко пояснил ТАСС, создание такой системы основывается на потребности транспортных компаний по гидрометеорологическому обеспечению и включает в себя переоснащение наблюдательной сети.
Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в десятки раз, до 65 млн т в год.
Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км, для сравнения через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.