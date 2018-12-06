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Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь авиапассажиру во время полета в Крым

Продюсер артиста Белла Купсина отметила, что это не первый случай, когда Розенбауму удается помочь людям, но он не любит это афишировать
Александр Розенбаум Михаил Метцель/ТАСС
Александр Розенбаум
© Михаил Метцель/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Розенбаум во время полета оказал в самолете квалифицированную медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо, сообщила ТАСС продюсер Розенбаума Белла Купсина.

"Это правда, они летели на самолете, девушке стало плохо. Все хорошо закончилось, - сказала она. - Это счастье, что он находится в нужном месте в нужное время, Александр Яковлевич - врач и человек с большой буквы".

Она добавила, что это не первый случай, когда артисту "удается помочь людям, просто он не любит это афишировать".

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах Крыма, пассажиру стало плохо во время авиарейса Москва-Симферополь.

Розенбаум в 1974 году поступил в Первый Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова (ныне Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова) по специальности "анестезиология-реаниматология". После окончания вуза пять лет работал врачом скорой помощи. Параллельно обучался на вечернем отделении музыкального училища при Дворце культуры им. С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.

Теги
РоссияРозенбаум, Александр Яковлевич
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