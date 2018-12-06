В Ханты-Мансийске пройдет всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек

ТАСС, 7 декабря. Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ханты-Мансийске с 7 по 9 декабря. Участие в конкурсе примут около 150 человек, которые съедутся не только из регионов России, но и из-за рубежа, сообщает пресс-служба департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

"Торжественное открытие XII всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек состоится в Ханты-Мансийске 7 декабря. В этом году в съезде примет участие 21 команда из разных регионов страны и зарубежья. Гостями окружной столицы станут деды Морозы и Снегурочки из Татарстана, а также из Белоруссии и Китая. Всего около 150 человек", - говорится в сообщении.

В течение трех дней представят более 30 конкурсных программ, их оценят заслуженные деятели культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Могилева, а также дети школ Ханты-Мансийска.

По словам организатора съезда Зинаиды Моор, участники будут соревноваться в пяти номинациях: детская и взрослая игровые программы продолжительностью по 15 минут, детская и взрослая театрализованные программы по 25 минут и сольный номер. Еще один конкурс оценит российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Кроме того, главный Дед Мороз страны посетит окружную клиническую больницу, дом престарелых в деревне Шапша и реабилитационный центр "Лучик", а также поприветствует жителей Ханты-Мансийска на городской площади.