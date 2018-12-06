Студенты колледжей с дипломом получат оценку квалификации с 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Студенты техникумов и колледжей с 2019 года при итоговой аттестации смогут пройти оценку квалификации, которая сейчас проводится в форме профэкзамена в центрах оценки квалификации. Предложение с такой инициативой направлено в Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, сообщил в среду генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович.

"В 2018 году мы проводили такой эксперимент с рядом регионов и Советов по профессиональным квалификациям. Это пилотный проект, суть которого в том, чтобы найти механизмы взаимосвязи и гармонизации процедур независимой оценки квалификаций в рамках итоговой аттестаций обучающихся по программам среднего профессионального образования. Поскольку выпускники выходят на рынок труда, они должны иметь профессиональные квалификации, понятные работодателю. Мы предлагаем в 2019 году расширить этот пилотный проект, обратиться в Министерство просвещения РФ, Минобрнауки РФ с идеей доработать подзаконные нормативно-правовые акты, чтобы при желании и возможности выпускники образовательных организаций получали не только дипломы, но и профессиональные квалификации в соответствии с профстандартами", - сообщил Лейбович на Национальном совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям.

По словам Лейбовича, эти меры приветствуют и сами образовательные организации, однако нормативно-правовая база формируется различными ведомствами, для чего нужна синхронизация их деятельности.

"Будет странно, если студенты будут выходить из образовательной организации и тут же попадать в ситуацию необходимости еще раз подтверждать свою квалификацию. Поэтому данные меры в интересах прежде всего студентов, молодежи, поскольку снижают барьер доступа на рынок труда. Возникает вопрос, что нужно скоординировать усилия разных ведомств", - добавил Лейбович.

В свою очередь председатель Нацсовета, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал к аккуратной формулировке данных предложений. "Может быть, надо говорить о сути того, что мы хотим уточнить в нормативной базе, о направлениях изменений. И представить предложения деятельности на Национальный совет, чтобы нам не влезать в чужую компетенцию", - заметил Шохин, добавив, что ведомства сами должны сформулировать предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.

Аттестация и профстандарты

"В настоящее время используется порядка 40 различных видов оценки квалификации. Механизм, который используется, звучит как аттестация", - сообщила замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова, выступая на Национальном совете.

Она напомнила, что аттестация проводится на основе квалификационного экзамена работодателями либо специальными комиссиями, формируемыми госорганами, либо саморегулируемыми организациями. По итогам успешной сдачи такого экзамена работнику выдается документ, который является допуском к выполнению определенного вида деятельности.

Также она сообщила о том, что на сегодняшний день принято 1218 профессиональных стандартов, причем к их разработке уже активно подключается негосударственная сфера.

"Интересная тенденция, что государство уже минимально выделяет средств на разработку профессиональных стандартов, в текущем году - выделено на 44 профстандарта, и то преимущественно по тем направлениям, где стратегическими документами определены конкретные направления развития отраслей, а 91 профстандарт - это уже инициативные профстандарты со стороны бизнеса. Таким образом система уже пришла к такому уровню, когда бизнес уже самостоятельно инициирует разработку профстандартов", - сообщила Ельцова.

О НАРК

С 2017 года в России создаются независимые экзаменационные площадки, где можно подтвердить свою квалификацию по различным профессиональным областям. Сегодня в регионах насчитывается более 300 центров оценки квалификации и более 500 конкретных экзаменационных площадок. Их деятельность аккредитуют отраслевые советы по профессиональным квалификациям, а Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) обеспечивает организационно- методическую и цифровую поддержку этой деятельность. Главной целью НАРК является содействие развитию национальной системы квалификаций в РФ.