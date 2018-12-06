AFP: организация SOS Mediterranee не будет использовать Aquarius для спасения беженцев

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Франко-германская неправительственная организация SOS Mediterranee и организация "Врачи без границ" больше не будут использовать судно Aquarius, получившее широкую известность в связи с участием в спасении мигрантов в Средиземном море. Об этом со ссылкой на заявления НПО в четверг сообщило агентство AFP.

"Отказ от Aquarius стал чрезвычайно трудным решением", - отметил директор SOS Mediterranee по оперативной работе Фредерик Пенар, который уже "активно ищет новое судно". "Мы отказываемся сидеть сложа руки на берегу, когда в море умирают люди", - подчеркнул он.

В организации "Врачи без границ" сообщили, что им пришлось отказаться от корабля из-за "нападок ряда европейских государств, которые совершались последние 18 месяцев", а также "абсурдных обвинений в незаконном сбросе отходов и преступной деятельности".

Ранее сообщалось, что неправительственную организацию "Врачи без границ", которая фрахтовала судно Aquarius с января 2017 года по май 2018 года, обвиняют в незаконном выбросе более чем 24 тыс. кг отходов, утилизированных в итальянских портах без соблюдения норм раздельного сбора мусора.

До августа 2018 года судно ходило под флагом Гибралтара, однако затем регистрация была отозвана по мотивам незаконного участия в спасательных операциях. В конце августа "Врачи без границ" сообщили, что судно было перерегистрировано в Панаме, однако в конце сентября власти Панамы также запустили процедуру отмены регистрации по аналогичной причине. В понедельник в регистрации судна НПО отказало правительство Швейцарии, мотивировав это тем, что спасательные операции, осуществляемые без получения от стран гарантий высадки спасенных людей в портах, могут помешать международном сотрудничеству в этой сфере.

Aquarius регулярно оказывалось в затруднительном положении из-за отказа властей ряда средиземноморских государств дать ему разрешение на заход в их порты. В августе принять у себя судно поочередно отказывались Италия, Испания и Мальта, но в итоге последняя согласилась пустить его в свой порт.