На Трафальгарской площади зажгли главную рождественскую елку Великобритании

Старт мероприятию дали лорд-мэр Вестминтера Линдси Холл и мэр Осло Марианне Борген. Они же за три недели до этого спилили подобранное в подарок Лондону 80-летнее дерево в Нурмарке - лесистом северном пригороде Осло.

Ель, которая будет украшать центр Лондона до начала января, каждый год везут в Великобританию на корабле через Северное море по традиции, начало которой было положено в 1947 году. Таким образом норвежцы отдают дань благодарности Великобритании за помощь, оказанную во время Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации королевская семья Норвегии и правительство страны в изгнании жили и работали в Лондоне. Там же обучались отряды норвежских коммандос и планировались диверсионные операции против оккупантов.