На Трафальгарской площади зажгли главную рождественскую елку Великобритании

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Главная рождественская ель Великобритании - привезенное из Норвегии дерево высотой в 21 метр - в четверг вечером зажгла свои огни на Трафальгарской площади в Лондоне. Церемония подробно освещалась на посвященной елке странице в Twitter которую ведет администрация центрального лондонского района Вестминстер.
Старт мероприятию дали лорд-мэр Вестминтера Линдси Холл и мэр Осло Марианне Борген. Они же за три недели до этого спилили подобранное в подарок Лондону 80-летнее дерево в Нурмарке - лесистом северном пригороде Осло.
Merry Christmas to our friends in #Norway and across the world pic.twitter.com/RoiipYeKdp— Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) 6 December 2018
Ель, которая будет украшать центр Лондона до начала января, каждый год везут в Великобританию на корабле через Северное море по традиции, начало которой было положено в 1947 году. Таким образом норвежцы отдают дань благодарности Великобритании за помощь, оказанную во время Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации королевская семья Норвегии и правительство страны в изгнании жили и работали в Лондоне. Там же обучались отряды норвежских коммандос и планировались диверсионные операции против оккупантов.