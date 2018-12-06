Москалькова: задержанные моряки ВМС Украины не жалуются на условия содержания в СИЗО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила троих моряков ВМС Украины, которые были задержаны при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. Как в пятницу сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram, на условия содержания моряки не жаловались.

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке, и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими", - сообщила Москалькова.