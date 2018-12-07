Эксперты: большинство родителей в России считают интернет опасным для детей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство родителей в России считают интернет опасным для детей в целом, тогда как сами дети-подростки часто не согласны с тем, что виртуальный контент может нанести им реальный вред. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования, проведенного аналитическим центром "Национальное агентство финансовых исследований" (НАФИ).

"По мнению большинства родителей (72%), интернет - это опасная среда для детей. Две трети подростков (67%) понимают, что в интернете есть опасный контент, при этом каждый третий считает, что информация из сети не может принести пользователям реального вреда", - отмечают авторы работы.

В частности, 76% опрошенных подростков предпочитают использовать разные источники информации для составления объективной картины события, 24% опрошенных детей не сомневаются в достоверности новостей из источников, которым они привыкли доверять.

В свою очередь родители не отрицают того, что информация в интернете может быть полезной для их детей. "Более половины взрослых (55%) считают, что в интернете достаточно полезных для детей материалов. При этом среди подростков абсолютное большинство (90%) отметили пользу современных гаджетов и приложений в их повседневной жизни", - отмечается в материалах.

Кроме того, 45% родителей считают, что их дети используют компьютер для игр, в то время как всего лишь 20% подростков ответили, что используют цифровые устройства для развлечений.

Исследование "Дети и технологии" проведено аналитическим центром НАФИ и группой QIWI в мае-августе 2018 года. Опрос родителей (возраст их детей на момент опроса не превышал 17 лет) и онлайн-опрос подростков 14-17 лет проводились в 150 населенных пунктах в 46 субъектах РФ. Суммарный объем выборочной совокупности - 800 родителей (максимальная погрешность выборки 3,4%) и 412 подростков (максимальная погрешность выборки - 4,8%).