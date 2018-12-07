Сенат Мексики одобрил включение коррупции в перечень тяжких преступлений

МЕХИКО, 7 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Мексики в четверг одобрила расширение списка тяжких преступлений, требующих заключения под стражу на время следствия. Предложение нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, обнародованное в ходе его предвыборной кампании, одобрили 88 сенаторов, 16 человек проголосовали против, сообщается на странице Сената в Twitter.

В новой редакции списка появились коррупционные преступления, незаконное обогащение, злоупотребление служебным положением, хищение топлива из трубопроводов, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, владение, изготовление и незаконный ввоз оружия, подлежащего использованию только вооруженными силами.

Лопес Обрадор в своей первой речи в качестве главы государства 1 декабря пообещал покончить с коррупцией и безнаказанностью в Мексике. Во второй половине ноября политик говорил, что его правительство начнет борьбу с коррупцией с чистого листа, однако не собирается прощать тех, кто уже находится под следствием. Позднее в том же месяце он сообщил о намерении провести консультативный опрос населения о необходимости уголовного преследования бывших глав государства за возможные коррупционные преступления.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, Мексика теряет из-за коррупции до $115 млрд в год.