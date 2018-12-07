В Якутии омбудсмен выяснит причину голодовки заключенных в ИК-1

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева начала проверку в связи с объявлением заключенными голодовки в одной из якутских колоний из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом она сообщила ТАСС.
"Сегодня мною начата проверка в исправительной колонии № 1 Якутии. Встретилась с каждым осужденным во всех камерах штрафного изолятора, поговорила с каждым. Осуществлен прием осужденных, отобраны письменные заявления", - сказала она.
По ее словам, в настоящее время "идет проверка поступивших материалов", будут "инициированы обращения". "Результаты проверки сообщим дополнительно", - добавила Гурьева.
Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова сообщила ТАСС, что 6 декабря поступил сигнал о голодовке осужденных в одной из исправительных колоний Якутии. По версии членов ОНК, причинами объявления голодовки заключенные назвали "постоянные избиения сотрудниками в течение продолжительного времени".
Кроме того, члены ОНК зафиксировали низкую температуру в камерах, лишение права осужденных на прогулки, отсутствие теплой одежды при 30-градусных морозах в регионе. Информация о проверке направлена в Общественную палату РФ, ФСИН и прокуратуру Якутии.