Туристические центры Visit Petersburg в 2019 году появятся в шести городах за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Информационно-туристические центры, занимающиеся привлечением туристов в Санкт-Петербург, в 2019 году откроются в шести городах, в том числе Хельсинки, Шанхае и Сеуле. Об этом ТАСС сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Мы планируем, что в 2019 году офисы Visit Petersburg появятся в Хельсинки, Сеуле, Праге, Шанхае, Чунцине и Ереване", - сказал Панкевич, добавив, что точные даты открытия пока обсуждаются.

Деятельность офисов направлена на информирование о достопримечательностях, туристических маршрутах и сервисах в Петербурге и его окрестностях, а также о конкретных способах совершить путешествие. На базе представительств, кроме того, проходят различные мероприятия, связанные с Петербургом.

"Это также демонстрирует открытость Санкт-Петербурга и способствует налаживанию и укреплению дружественных связей с теми городами, где они функционируют", - добавил Панкевич.

Первый зарубежный офис Visit Petersburg заработал в октябре 2016 года в Пекине. В настоящее время подобные представительства также работают в Барселоне, Гонконге, Дели, Лейпциге, Мумбаи, Париже, Римини, Тайбэе, Тегеране и Дубае. Координирует их работу Городское туристско- информационно бюро.

По официальным данным, в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн человек - на 600 тыс. больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года турпоток в Петербург приблизится к отметке 8,5 млн человек.