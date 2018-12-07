Около 70 регионов РФ участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 70 российских регионов участвуют в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Сегодня в реализации программы участвуют 69 регионов. Пять из них приступили к ее выполнению в текущем году. Это Республики Калмыкия, Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская и Кировская области", - сказал министр в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников.

По его словам, за январь-ноябрь 2018 года в рамках госпрограммы в Россию "прибыли свыше 100 тыс. человек". Он отметил, что предложения по решению жилищного вопроса уже разработаны на федеральном уровне.