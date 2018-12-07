Девятнадцать школ планируется построить в Дагестане в 2019 году

ТАСС, 7 декабря. Строительство 19 новых школ запланировано на 2019 год в Дагестане в рамках федеральной программы "Развитие образования" с целью ликвидации трехсменного режима обучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минобрнауки региона.

"В рамках федеральной программы "Развитие образования" с целью ликвидации трехсменного режима обучения Дагестану и еще трем регионам выдаются средства. За счет федеральной программы планируется построить 19 школ. У нас еще реализуются и республиканские программы, например, республиканская инвестиционная программа", - уточнили в пресс-службе.

По данным минобрнауки республики, восемь из 19 школ будут построены в Хасавюртовском районе - на 3048 ученических мест, еще пять появятся в Махачкале - на 3538 мест, в Каспийске построят две школы на 1300 мест, в Цумадинском районе республики - две школы каждая по 120 мест, а также по одной школе на 400 мест - в Докузпаринском и Ахтынском районах.

"В этом году, например, к 1 сентября в республике открылось 16 новых школ тоже в рамках программы по ликвидации трехсменного режима обучения. И до конца года будет завершено строительство еще восьми школ и одного спортзала в школе в селе Буркихан Агульского района", - добавили в пресс-службе.

Всего в Дагестане 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. школьников, из них 2642 школьника обучаются в третью смену.

Ранее врио вице-премьера - министра образования и науки республики Уммупазиль Омарова сообщала, что более 9 млрд рублей из средств федерального бюджета планируют направить для ликвидации трехсменного режима обучения в школах Дагестана. На эти средства в регионе планируется построить 17 школ. Она уточняла, что "ввод этих организаций позволит полностью ликвидировать трехсменный режим".