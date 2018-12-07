Рошаль: Анисимов сыграл важную роль в развитии исполкома ОНФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Алексей Анисимов, который покидает пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), внес большой вклад в развитие движения. Такое мнение высказал в пятницу сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль.

Ранее источник в Кремле сообщил ТАСС о том, что Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. В пресс-службе ОНФ уточнили, что новый руководитель исполкома будет назначен в ближайшее время на заседании Центрального штаба.

"Для меня это решение стало неожиданным. Хочу поблагодарить Алексея Анисимова, он настоящий руководитель, который очень хорошо себя показал, его роль в создании структуры ОНФ и функции организации огромна" - приводит пресс-служба слова Рошаля.

"За время, когда он был руководителем исполкома ОНФ, здесь зародилось и было реализовано большое количество инициатив, самых разных современных проектов. Алексей Викторович всегда поддерживал интересные начинания, помогал коллегам советом и подставлял плечо в нужную минуту", - уточнил он.

По его словам, во многом благодаря Анисимову "Народный фронт является не только масштабной, но и прогрессивной общественной площадкой, открытой для активных граждан".

Рошаль также выразил уверенность, что Анисимов успешно справится с новыми задачами, заметив, что он остается членом Центрального штаба.

В свою очередь, член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева напомнила, что Анисимов стоял у истоков Народного фронта. "Алексей Викторович как руководитель исполкома всегда был в центре событий. Всегда выкладывался на полную, заряжал команду на системную, ежедневную работу", - добавила она.

"Уверена, что опыт командной работы в ОНФ пригодится Алексею Викторовичу на новом месте. Опыт выстраивания коммуникаций между властью и обществом, умение неформально мыслить, очень ответственный подход к делу - этот бесценный багаж остается с ним. Надеюсь, что энергии у Алексея Викторовича хватит на решение еще многих государственных задач", - подчеркнула Тимофеева.

Член Центрального штаба Карен Шахназаров сравнил исполком ОНФ с оркестром. "Исполком - это настоящий оркестр, где каждый инструмент является особым. Анисимов показал себя прирожденным дирижером, который слышал каждого и делал все для того, чтобы Народный фронт звучал стройно и гармонично. Особенно это было видно в ходе заседаний Центрального штаба и многочисленных мероприятий, которые проводил ОНФ", - заключил Шахназаров.