Песков: Путин принял к сведению информацию о ситуации с обысками в фонде Сокурова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял к сведению информацию о ситуации с обысками в фонде режиссера Александра Сокурова "Пример интонации" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, был", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли проинформирован российский лидер об этой ситуации. Песков добавил, что Путин "принял к сведению" эти данные.

При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию о том, что сотрудники ФСБ якобы прослушивали телефон Сокурова. "Нет, мы не знаем о том, что делают специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы. Это не прерогатива администрации президента. Но, насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено", - добавил Песков.

В четверг стало известно, что полиция проверяет фонд Александра Сокурова. После этого врио губернатора города Александр Беглов обратился в полицию и прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить возможное наличие провокации в отношении режиссера. Сам Сокуров в личном комментарии, размещенном в социальных сетях, объяснил проверку фонда личными претензиями бывшего сотрудника организации.

7 декабря в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда Сокурова.