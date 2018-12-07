Эксперт: большинство киберпреступников не имеют высокую техническую квалификацию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Киберпреступники зачастую не имеют высокую техническую квалификацию. О портрете типичного киберпреступника рассказал председатель экспертного совета при Генпрокуратуре России по вопросам информационных технологий Иван Бегтин.

"Это скорее юноши до 30-35 лет, это люди не всегда имеющие высокую техническую квалификацию", - сказал он в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Раньше хакер был просто очень квалифицированный программист, дальше их стали называть взломщиками. "Сейчас большинство киберпреступников, как правило, не такие. Они могут взять на каком-то форуме, в какой-то среде, тусовке, у друзей, знакомых, купить какие-то программы, скрипты, скимминговые устройства. Это вопрос скорее технический, чем интеллектуальный", - сказал он.

По словам Бегтина, именно из-за такой распространенности вредоносных программ квалификация киберпреступников очень разная. "Есть элита людей, которые пишут очень сложные вещи. Они могут работать вообще на государства, на разведки. Это уже люди другого уровня", - добавил Бегтин.

Группа риска

По его словам, до того, как мобильные приложения стали массово распространяться, целью хакеров чаще всего были банки. Ситуация стала меняться, когда у граждан стало много персональных компьютеров. В основном стали взламывать их и массово выводить деньги. "Сейчас, когда появились мобильные приложения, главная история возникает о том, что хакеры могут прописать какого-то бота, приложение, вирус, который встроится в мобильное приложение банка и будет перебрасывать деньги на какие-то "левые" карты", - сказал Бегтин.

Он отметил, что основной риск сейчас существует для частных пользователей. "Но он такой, что никто не будет вас персонифицировать лично, взламывать лично", - сказал эксперт. Чаще всего это массовое мошенничество.

Как сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Татьяна Захарова, в России отмечается ежегодный рост киберпреступлений. С начала года было совершено более 140 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано более 35 тыс.