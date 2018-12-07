Песков: в Кремле очень внимательно следят за ситуацией с отменой концертов в регионах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией с отменой ряда музыкальных концертов, в том числе популярных рэперов, в нескольких регионах России.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Следят очень внимательно", - ответил он на вопрос, следят ли в Кремле за отменой музыкальных концертов по стране. При этом Песков отказался что-либо добавить к сказанному.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".