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Песков: в Кремле очень внимательно следят за ситуацией с отменой концертов в регионах

За последние недели в РФ отменили несколько выступлений современных музыкантов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией с отменой ряда музыкальных концертов, в том числе популярных рэперов, в нескольких регионах России.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Следят очень внимательно", - ответил он на вопрос, следят ли в Кремле за отменой музыкальных концертов по стране. При этом Песков отказался что-либо добавить к сказанному.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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