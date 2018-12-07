Минтруд не получал предложений об освобождении от должностей заместителей главы ПФР

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Минтруд не получал предложения по освобождению от должностей заместителей главы Пенсионного фонда России (ПФР).

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда

По данным газеты "Коммерсантъ", в ближайшее время в Пенсионном фонде может смениться часть руководства. В частности, по утверждению издания, свой пост могут покинуть Алексей Иванов, который курирует IT-вопросы и Николай Козлов, работающий с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Также указывалось, что с должности уходит заместитель главы фонда Борис Гукайло.

"20 ноября 2018 года освобождена от должности первый заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик по ее инициативе (в связи с выходом на пенсию). 3 декабря 2018 года освобожден от должности заместитель председателя правления ПФР Борис Гукайло по его инициативе (в связи с переходом на другую работу). По действующим заместителям педседателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым предложений в Минтруд не вносилось", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.