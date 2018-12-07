Кириенко назвал глупостью запреты концертов молодежных исполнителей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.

"Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость", - сказал он в пятницу на съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Обновление".

Кириенко призвал единороссов учиться работать с молодежью. Он отметил, что трансляцию прошедшего недавно Форума добровольцев посмотрели в интернете более 42 млн человек. "Это такая среда, там надо уметь работать", - подчеркнул первый замглавы Администрации президента РФ.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.

18-й съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день форума работают три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".