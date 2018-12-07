Почти 2 тыс. разработчиков примут участие в хакатоне Urban.Tech Challenge в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Разработчики программного обеспечения из 25 регионов России и 10 зарубежных стран примут участие в хакатоне Urban.Tech Challenge, который пройдет в Москве с 7 по 10 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Urban.Tech Challenge Андрей Кулагин.

"1711 человек зарегистрировались на Urban.Tech Challenge. Это разработчики, дизайнеры, маркетологи, продукт-менеджеры и другие. Мы запланировали Urban.Tech Challenge как проект, в котором они могут предложить инициативы, направленные на цифровизацию нашего городского хозяйства и сферы городских услуг. <...> Мы собрали решения из 25 городов, и даже есть 10 зарубежных стран", - сказал Кулагин журналистам.

По его словам, призовой фонд марафона составляет 1,9 млн рублей. Средства будут разделены между победителями в разных номинациях. Хакатон начнет работу в 18:00 в пятницу на площадке Цифрового делового пространства - участники начнут разрабатывать проекты по решению различных задач, которые поставят перед ними представители московского правительства и ряда корпораций. Победители будут определены 10 декабря. По итогам соревнований лучшие проекты могут быть запущены на городских площадках.

В частности, как отметил замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Яконов, ведомство предложило участникам хакатона разработать интеллектуальную систему поиска, классификации и верификации данных о существующих в Москве предпринимателях в сфере инноваций, чтобы получить базу контактов целевой аудитории. В дальнейшем этот проект позволит продвигать производителей на московские, российские и зарубежные рынки. В свою очередь, начальник управления приватизации городского имущества департамента городского имущества Москвы Сергей Файнгерш сообщил, что ведомство предложило участникам в качестве задачи создать механизм повышения эффективности вовлечения в оборот городского имущества.