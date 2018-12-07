Матвиенко призвала кабмин ускорить работу над законопроектом о детском питании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство и сенаторов ускорить работу над законопроектом о детском питании, чтобы принять его в весеннюю сессию (до конца июля). С таким предложением она выступила на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Нас волнует подготовленный членами палаты законопроект о детском питании, мы говорили о нем год назад. Я понимаю, что к нему, наверное, есть замечания, давайте вместе доработаем его. Я попросила бы вас, Константин Анатольевич, дать еще раз поручение взять на контроль этот вопрос", - сказала Матвиенко, обращаясь к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.

Она попросила передать министрам сельского хозяйства и здравоохранения, что вопрос детского питания сегодня ключевой. "Давайте не будем к нему формально относиться. Давайте ускорим его и на весенней сессии обязательно примем", - сказала спикер Совфеда.

Она также поручила главе комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову "быть более настойчивыми и предметным при обсуждении законопроекта". "Где замечания справедливые, надо устранять, но настаивать (на необходимости принятия закона - прим. ТАСС) более активно, в том числе и в информационном поле. Нельзя затягивать, все стоит. Если вам нравится процесс, то это не тот случай, хотелось бы результат увидеть как можно скорее", - обратилась Матвиенко к сенатору.

Ранее Майоров сообщил ТАСС, что члены Совета Федерации рассчитывают до конца года внести в Госдуму законопроект о детском питании, который призван обеспечить подрастающее поколение безопасным и качественным питанием. По его словам, законопроект проходит согласование в правительстве.

О законопроекте

Разрабатываемый законопроект устанавливает правовые основы регулирования отношений в сфере детского питания с целью обеспечения детей полноценным и безопасным питанием как в семье, так и в образовательных, медицинских организациях, детских лагерях и санаториях.

Документ предусматривает обязательную маркировку продуктов детского питания специальными средствами идентификации, которые будет устанавливать правительство РФ. При этом предполагается, что оборот продуктов детского питания без маркировки будет запрещен в России. В случае принятия законопроекта в той редакции, в которой он существует сейчас, положения о маркировке продукции должны вступить в силу с 1 января 2021 года.