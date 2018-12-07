ФМБА обучает крымских медиков проводить уникальные операции в новом медцентре Ялты

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) проводят уникальные операции в новом центре высокотехнологичной медицинской помощи в Ялте и обучают этому местных медиков. Об этом сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Сочи руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

"Мы открыли в Ялте центр высокотехнологичной медицинской помощи, и там на сегодняшний день проводятся уникальные операции как по кардиохирургии, так и по замене суставов, причем не только тазобедренного, а коленного и локтевого - уникальные операции, - сказал Уйба. - Там работают самые высококвалифицированные специалисты из федеральных центров агентства. Они прямо прикомандированные туда, и мало того, что проводят лечение, они еще проводят обучение местных докторов, что тоже очень важно".

Многопрофильный республиканский медицинский центр открылся в Ялте летом 2017 года. Он является филиалом Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Центр на регулярной основе проводит операции, привлекая для пациентов республики Крым врачей из ФМБА РФ и других филиалов агентства.