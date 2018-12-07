Сторонники "Единой России" создадут базу общественных проектов, реализованных в регионах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), действующий на площадке сторонников партии "Единая Россия", в 2019 году сформирует базу лучших региональных общественных инициатив с целью их распространения по стране. Об этом сообщил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский на дискуссионной площадке "Открытость" в рамках XVIII съезда "Единой России".

"Единая Россия" обладает большим потенциалом поддержки гражданского общества, и наша ключевая задача - стать для общественников самой короткой дорогой к реализации своих инициатив", - заявил Боярский. При этом он отметил, что ЦПГИ не выделяет гранты, напомнив, что этим занимаются президентский фонд и региональные администрации.

"Одна из форм сопровождения с нашей стороны - помочь общественникам получить эти гранты, - продолжил политик. - При этом для нас принципиально важно продвигать инициативы, направленные на развитие территорий, а также социально ориентированные проекты". "В будущем году мы создадим базу региональных общественных организаций и их успешно реализованных инициатив, которые будут тиражированы на другие субъекты РФ", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, база обеспечит системный подход к работе с НКО, позволит общественникам обмениваться опытом и распространять лучшие практики. При этом, как добавил Боярский, база будет доступна для партнеров Центра и организаций, получивших его поддержку.

Он также обратил внимание на то, что коммуникация между представителями власти и гражданского общества должна быть четко выстроена и налажена. "ЦПГИ - это партийный инструмент продвижения инициатив общественности, благодаря которому мы становимся ближе и понятнее людям. Механизмы федеральной поддержки - самые разные, но особенно важно, чтобы региональная власть была вовлечена в работу и сопровождала проекты", - отметил Боярский.

Сегодня ЦПГИ работает по следующим основным направлениям: новые медиа, экология, внутренний туризм и развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, активное долголетие, патриотическое воспитание и диалог культур. По словам Боярского, этот список не исчерпывающий и будет дополняться и трансформироваться в соответствии с поступающими запросами.

Съезд единороссов

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день работают три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".

Во второй день съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок - "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".