На стройплощадке под Белгородом обнаружили авиабомбу времен войны

ТАСС, 7 декабря. Рабочие при проведении земляных работ обнаружили на стройплощадке в поселке Северный Белгородской области авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 250 кг. Снаряд благополучно извлекли из котлована и уничтожили на полигоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"7 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о находке боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Северный. Авиабомба весом 250 кг была обнаружена на строительной площадке строительной компании "Оникс" при проведении земляных работ", - сказала собеседница агентства.

Взрывотехники поисково-спасательной службы при помощи экскаватора извлекли боеприпас из котлована, вывезли на полигон и ликвидировали.