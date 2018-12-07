Первый канал сожалеет об ошибке в сюжете о годовщине "майдана"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый канал объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине "майдана". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе канала.

Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание, что в сюжете Первого показали якобы жителя Украины Кирилла Чубенко, который рассказывал об ужасах событий пятилетней давности и последствиях для его семьи, однако, как выяснилось, реальным героем сюжета стал житель Белоруссии.

"Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине "майдана", на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии", - отметил собеседник ТАСС.

Съемка интервью была сделана стрингерами, так как "журналисты телеканала не имеют возможности работать на Украине". В ходе проверки стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать.

"По их словам, они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко, - сказали в пресс-службе. - Это никак не оправдывает их поступка, стрингеры уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем. Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте".