Кириенко призвал единороссов помогать волонтерскому движению

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал "Единую Россию" помогать деятельности волонтеров.

Выступая в пятницу на съезде единороссов, Кириенко отметил "колоссальную активность" российского гражданского общества. Например, обратил он внимание, за текущий год, который был объявлен в России Годом волонтера, "количество людей, которые принимают участие в разных волонтерских проектах, выросло в два с лишним раза". "А желающих [заниматься волонтерством] - еще больше", - констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что в "Единой России" есть "прекрасные проекты", которые позволяют "помогать в том, в чем люди нуждаются в своем дворе, в квартире, в своем районе".

При этом Кириенко отметил, что "очень важна поддержка и помощь тем проектам, которые реализуют неравнодушные граждане", например, поисковики, волонтеры-медики, люди, помогающие больным в хосписах. "Колоссальное уважение вызывают эти люди", - подчеркнул он.

По мнению Кириенко, этим людям тоже "нужна помощь, и очень часто это не деньги, это просто помощь, которую точно могут осуществить региональные отделения партии, особенно депутаты, представители власти". Эта работа, указал он, дает "колоссальный результат с точки зрения изменения жизни людей".