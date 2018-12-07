Матвиенко призвала ведомства не препятствовать принятию проекта о запрете "клеток" в судах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что некоторые министерства и ведомства будут препятствовать принятию законопроекта о запрете "клеток" в судах. Она попросила руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко взять на контроль этот вопрос.

"Мы внесли закон, мы надеемся, что Госдума его поддержит и примет оперативно. Но мы ожидаем больших серьезных препятствий от целого ряда министров и ведомств. Они решили под этот закон решить те проблемы, которые они не могут решить десятилетиями", - сказала Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По ее словам, сейчас федеральные министерства попытаются в связи с принятием такого закона получить побольше денег. "Заодно [попытаются] сказать, что если закон примут, то нам надо 5 млрд на конвойную службу, на то, на другое, будут всячески этому сопротивляться. Не надо одно с другим путать. Если есть проблема, вносите [вопрос] в правительство, доказывайте в правительстве, получайте финансирование", - обратилась Матвиенко к представителям министерств и ведомств, при этом не называя, о каких именно федеральных органах исполнительной власти идет речь.

"Под эту историю получить побольше денег - это не про нас и не про этот закон", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что парламентарии в ближайшее время ждут отзыв правительства, потому что на законопроект финансово-экономическое обоснование не требуется. "Я прошу вас, Константин Анатольевич, взять этот вопрос на контроль. Тема очень чувствительная для общества", - обратилась она к Чуйченко.

Тема перезрела

Матвиенко подчеркнула, что тема перезрела в обществе, и предложила обнародовать фамилии всех тех, кто будет сопротивляться принятию законопроекта. "Пофамильно будем публиковать каждого человека, кто будет возражать против этой темы. Пусть люди видят, кто есть кто. Это очевидная задача, которую нужно решить", - сказала Матвиенко.

Она призвала представителей заинтересованных министерств и ведомств не сопротивляться, подчеркнув, что "это не тот случай, когда под шумок можно получить лишние деньги".

Помимо прочих доводов в поддержку законопроекта, которые много раз звучали ранее, Матвиенко напомнила о том, что есть несколько решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), "требующих от Российской Федерации ликвидировать эту историю".

История вопроса

Законопроект сенаторов о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности металлических клеток, был внесен в Госдуму в середине ноября. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Выступая на пленарном заседании 24 июля, Матвиенко призвала до конца 2018 года решить вопрос о нахождении фигурантов дел рядом с их адвокатами в зале суда в ходе разбирательства, при необходимости усилить конвойную службу и при этом убрать "клетки", в которых находятся подсудимые. По мнению спикера, эти "клетки" унижают достоинство людей.

Тема вызвала бурную дискуссию в зале СФ. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев согласился с необходимостью убрать "клетки" и попросил привлечь к решению вопроса другие ведомства.