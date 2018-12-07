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Пиотровский призвал журналистов не участвовать в провокациях против деятелей культуры

Директор Эрмитажа также назвал проверку фонда Александра Сокурова полицией обычным тривиальным делом. Он также добавил, что все было бы нормально, если бы не было публицистической активности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя ситуацию с проверкой фонда "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)", призвал журналистов не участвовать в провокациях против деятелей культуры.

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"Обычное тривиальное дело. Все было бы нормально, если бы не было публицистической активности. <…> Было бы неплохо, если бы журналисты не участвовали в провокациях, которых много", - сказал Пиотровский на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с фондом Сокурова.

Пиотровский отметил, что следил за тем, как подавалась ситуация в прессе. Он добавил, что связывался с Сокуровым, по его словам, режиссер сейчас находится в больнице и "чувствует себя лучше".

Директор Эрмитажа рассказал, что после сообщений о проверке фонда, с Сокуровым в больнице связывались врио губернатора города Александр Беглов и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Проверка фонда Сокурова

Ранее стало известно, что полиция Петербурга проверяет фонд "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)". После этого врио губернатора Александр Беглов обратился в полицию и прокуратуру города с просьбой проверить возможное наличие провокации в отношении режиссера.

Сам Сокуров объяснил проверку фонда личными претензиями бывшего сотрудника организации.

7 декабря в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проверка фонда завершена, полицейские не нашли нарушений и не стали возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

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Беглов, Александр ДмитриевичМединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичСокуров, Александр Николаевич
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