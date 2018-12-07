Пиотровский призвал журналистов не участвовать в провокациях против деятелей культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя ситуацию с проверкой фонда "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)", призвал журналистов не участвовать в провокациях против деятелей культуры.

"Обычное тривиальное дело. Все было бы нормально, если бы не было публицистической активности. <…> Было бы неплохо, если бы журналисты не участвовали в провокациях, которых много", - сказал Пиотровский на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с фондом Сокурова.

Пиотровский отметил, что следил за тем, как подавалась ситуация в прессе. Он добавил, что связывался с Сокуровым, по его словам, режиссер сейчас находится в больнице и "чувствует себя лучше".

Директор Эрмитажа рассказал, что после сообщений о проверке фонда, с Сокуровым в больнице связывались врио губернатора города Александр Беглов и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Проверка фонда Сокурова

Ранее стало известно, что полиция Петербурга проверяет фонд "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)". После этого врио губернатора Александр Беглов обратился в полицию и прокуратуру города с просьбой проверить возможное наличие провокации в отношении режиссера.

Сам Сокуров объяснил проверку фонда личными претензиями бывшего сотрудника организации.

7 декабря в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проверка фонда завершена, полицейские не нашли нарушений и не стали возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.