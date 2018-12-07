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Издатель "Медузы" Илья Красильщик покидает свой пост с 1 января 2019 года

Красильщик не сообщил о причинах такого решения
Илья Красильщик Яромир Романов/Znak.com
Илья Красильщик
© Яромир Романов/Znak.com

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Илья Красильщик с 1 января покидает пост издателя "Медузы".

"Я ухожу из "Медузы" с 1 января 2019 года", - написал Красильщик в пятницу на своей странице Facebook.

О причинах ухода Красильщик не сообщил, отметив, что их много. О профессиональных планах он также не рассказал, отметив, что "первый план - это переезд в Москву".

В ноябре свой пост покинул главный редактор издания Иван Колпаков в связи с обвинениями в неподобающем поведении, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. Исполняющей обязанности главного редактора была назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

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