Издатель "Медузы" Илья Красильщик покидает свой пост с 1 января 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Илья Красильщик с 1 января покидает пост издателя "Медузы".

"Я ухожу из "Медузы" с 1 января 2019 года", - написал Красильщик в пятницу на своей странице Facebook.

О причинах ухода Красильщик не сообщил, отметив, что их много. О профессиональных планах он также не рассказал, отметив, что "первый план - это переезд в Москву".