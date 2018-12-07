Медведев высоко оценил работу по реконструкции ВДНХ

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил работу столичных властей по реконструкции ВДНХ.

"Тут я, Сергей Семенович, ситуацию контролирую, - сказал премьер-министр на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. - У меня есть возможность посмотреть на это все сверху. Я довольно часто мимо ВДНХ пролетаю, и хочу сказать, что на глазах меняется ландшафт". Медведев заявил, что раньше комплекс выглядел как свалка. "Все набросано было, какое-то хаотичное передвижение людей, сейчас это все подчиняется не только геометрическим законам и архитектурным законам, но просто выглядит красиво", - отметил премьер-министр.

Мэр столицы продемонстрировал главе правительства иллюстрированные схемы с планами реконструкции комплекса ВДНХ. "В начале мы пытались его восстанавливать, наводить порядок, убирать незаконную торговлю, незаконные объекты - их сотни там было, (затем) разбили весь кластер ВДНХ на несколько зон", - пояснил мэр, уточнив, что речь идет о создании зоны детского парка, образовательного парка, развитии экспозоны, ландшафтного парка и центральной аллеи с павильонами.

Он напомнил, что работы в павильоне "Космос" завершены. Ведутся работы в павильоне "Земледелие".