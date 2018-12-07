Скворцова: половина россиян с онкологией живет более пяти лет после постановки диагноза

ОБНИНСК /Калужская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Каждый второй пациент с онкологией в России живет более пяти лет после постановки диагноза, что соответствует выздоровлению, сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению.

"Пятилетняя выживаемость у пациентов, отражающая, по сути, выздоровление, выросла в стране в целом до 54%", - сказала министр.

Она добавила, что смертность от онкологии в России начала снижаться. "Сейчас стандартизованная смертность по возрастным группам в нашей стране примерно соответствует среднеевропейской", - пояснила Скворцова.

Министр при этом отметила, что показатель одногодичной летальности (22,3%) в России остается высоким. "В лучших практиках европейских он колеблется от 12 до 18%", - уточнила она.

Направленные онкоскрининги

Скворцова заявила, что направленные онкоскрининги на самые распространенные виды рака позволили увеличить выявляемость на ранней стадии.

Три вида скрининга на самые распространенные виды онкологических заболеваний запущены в РФ с 2018 года. В рамках программ диспансеризации россияне могут пройти обследования на рак молочной железы, колоректальный рак, злокачественные новообразования тела и шейки матки. В перспективе должен появиться четвертый вид онкоскрининга - на рак легкого.

"В то же время есть проблемы, прежде всего это онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. Здесь до сих пор выявляемость на ранних стадиях низкая, запущенность достаточно высокая", - сказала она.

В целом, отметила Скворцова, по трем имеющимся скринингам выявляемость на ранней стадии составляет около 70%, по новообразованиям матки - до 80%.

Регистр пациентов с онкологией

Кроме этого, министр рассказала, что регистр пациентов с онкологией позволит видеть все искажения в оказываемых пациентам медицинских услугах от диагностики до реабилитации.

Создание единого регистра онкопациентов запланировано в рамках проекта паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении ТАСС.

"По сути дела с момента формирования подозрения на онкологическое заболевание информация о больном должна попадать в этот контур, и ее держателем является амбулаторная онкологическая служба районная и Региональный онкологический диспансер. Фактически эта программа позволит не только сделать регистр, а создать систему, когда мы каждого больного в этой системе видим", - сказала министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Она уточнила, что система будет вертикально интегрированной. Два национальных центра (Медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина и Медицинский исследовательский центр радиологии им. Герцена) будут иметь круглосуточный доступ к информации в регистре.

"Видим все искажения: своевременно ли оказана помощь, правильно ли оказана, в полном ли объеме, каким образом проводится долечивание пациента после выписки и онкологического стационара в условиях дневного стационара, сколько курсов химиотерапии, правильная ли химиотерапия, как проводится реабилитация, заместительницам терапия дома и так далее", - сказала министр.