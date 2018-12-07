{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД не давало распоряжений об отмене концертов молодежных исполнителей в регионах РФ

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов отметил, что ведомство готово провести проверку на этот счет, если прокуратура даст поручение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. МВД не издавало приказов об отмене концертов молодежных исполнителей в регионах РФ. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Игорь Зубов в Совете Федерации.

На эту тему

"Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет", - сказал Зубов.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Обновление" назвал глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗубов, Игорь НиколаевичКириенко, Сергей Владиленович
Стандарт "зеленых крыш" могут утвердить весной 2019 года
Документ будет содержать нормативную базу, а также правила создания и эксплуатации
Читать полностью