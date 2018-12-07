МВД не давало распоряжений об отмене концертов молодежных исполнителей в регионах РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. МВД не издавало приказов об отмене концертов молодежных исполнителей в регионах РФ. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Игорь Зубов в Совете Федерации.

"Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет", - сказал Зубов.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Обновление" назвал глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.