Глава Рособрнадзора рассказал Медведеву о новых способах защиты заданий ЕГЭ

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов представил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву систему защиты заданий ЕГЭ. На встречу с премьером он принес пакет с заданиями для экзаменов, который в предыдущие годы получали учителя в школах страны. Сейчас же, по его словам, бумажный носитель не используется, вместо этого вся информация предоставляется на специальной флешке, которая защищена от преждевременного открытия.

"Мы развиваем технологию проведения Единого государственного экзамена. Раньше это был пакет, его утром доставляли учителям, его вскрывали, потом запечатывали конверт обратно и возвращали", - напомнил он, заметив, что теоретически вскрыть такой пакет было нельзя, но определенные неудобства все же были. Медведев с интересом ознакомился с содержимым пакета, поинтересовавшись каковы были степени защиты.

"Вскрыть можно все, что угодно. Естественно, есть технологии - вскрыть, посмотреть, запечатать", - заметил он. Глава Рособрнадзора, предвосхищая вопрос премьера, протянул ему маленькую флешку, которая используется для доставки заданий ЕГЭ сейчас, подчеркнув, что сегодня получить доступ к тестам экзамена раньше указанного срока невозможно.

"Есть такая флешка, где цифровой код, электронная цифровая подпись", - пояснил Кравцов. "[Вскрыть можно только при наличии цифровой подписи] и только в момент экзамена, иначе не откроется, - сказал глава Рособрнадзора. - После завершения экзамена все сканируется, загружается в облако и уже никакой доступ к данным нельзя осуществить".

Премьер-министр поинтересовался можно ли определить, были ли попытки открыть флешку до начала экзамена. Кравцов пояснил, что раньше специальная система защиты была прописана на отдельном диске и такие попытки фиксировались, сейчас же сама флешка определяет точное время начала экзамена, и до 10 часов утра, когда стартует ЕГЭ, доступ к информации невозможен.

Глава Рособрнадзора сообщил премьер-министру, что следующем шагом должна стать доставка задания в аудиторию через интернет. "Тогда там должна быть мощная защита, потому что все, что попадает в интернет, так или иначе может стать предметом посягательства различных людей и структур, которые в этом заинтересованы", - предостерег премьер. Кравцов заверил, что его служба использует только надежные разработки, на что Медведев все же посоветовал пока не отказываться от флеш-носителей.