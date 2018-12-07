Опрос: почти половина жителей СКФО уверены, что будут жить лучше через три года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти половина жителей Северного Кавказа (48,3%) убеждены, что через три года их семьи будут жить лучше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством ТАСС в рамках реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

"48,3% респондентов сочли, что через три года они и их семьи будут жить "несколько лучше" или даже "значительно лучше", тогда как опасения относительно своего ближайшего будущего и будущего своей семьи выразили только 7,2% опрошенных", - говорится в материалах исследования.

Треть участников опроса (31,9%) уверены, что в предстоящие три года будут жить так же, как сейчас, 12,6% респондентов затруднились ответить.

В опросе приняли участие 2870 человек старше 18 лет, не менее трех лет проживающих в одном из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.