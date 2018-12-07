Опрос: треть жителей СКФО оценили экономическое положение в своих регионах как хорошее

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Треть опрошенных жителей регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) оценивают экономическое положение в своих регионах как хорошее или очень хорошее. Об этом сообщается в материалах исследования, проведенного агентством ТАСС в рамках реализации подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

В рамках исследования был проведен опрос 2 тыс. 870 мужчин и женщин старше 18 лет и не менее трех лет проживающих в одном из семи регионов округа.

"Проведенный опрос общественного мнения установил, что доминирующая часть респондентов - 45% - оценили нынешнее экономическое положение их республики или края в целом как "среднее". 34,2% сочли состояние экономики своего субъекта федерации хорошим или очень хорошим, а 19,6% - плохим или очень плохим", - говорится в материалах исследования.

Почти половина участников опроса - 49,6% - отметили позитивные изменения в сфере экономики, которые произошли за последние три года и коснулись городов, в которых живут опрошенные. Тем не менее 24,1% респондентов заявили об изменениях в худшую сторону, а 24,8% жителей округа не заметили каких-либо изменений. Улучшение материального положения своей семьи за последние три года отметили 43,1% респондентов, ухудшение - 20,1%.

При этом, по данным опроса 2017 года, средне, хорошо и очень хорошо оценивали экономику своих регионов 65,7% - на 13,5% меньше, чем по данным 2018 года. Число респондентов, заметивших за последние три года изменения в своем населенном пункте в лучшую сторону выросло на 9%.

"Свое материальное положение как среднее или выше оценили 84,1% респондентов при 58,7% в 2017 году. Аналогичные оценки преобладали и по итогам качественных видов исследования (опросов фокус-групп). Таким образом, и субъективные оценки участников данного исследования, и объективное сопоставление его результатов с материалами аналогичного исследования, проведенного в 2017 году, свидетельствуют о позитивной динамике социально- экономической обстановки на Северном Кавказе за последние несколько лет", - отмечается в тексте исследования.